Саншеш хочет перейти в «ПСЖ», несмотря на интерес «Милана»

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш близок к переходу в «ПСЖ», сообщает RMC Sport.

По информации источника, 24-летний португалец принял решение перейти в парижский клуб, несмотря на интерес со стороны «Милана».

Отмечается, что переговоры по полузащитнику идут хорошо и о трансфере могут объявить в ближайшие дни.

В прошедшем сезоне Саншеш забил два мяча и отдал пять результативных передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.