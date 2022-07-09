Саншеш хочет перейти в «ПСЖ», несмотря на интерес «Милана»
Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш близок к переходу в «ПСЖ», сообщает RMC Sport.
По информации источника, 24-летний португалец принял решение перейти в парижский клуб, несмотря на интерес со стороны «Милана».
Отмечается, что переговоры по полузащитнику идут хорошо и о трансфере могут объявить в ближайшие дни.
В прошедшем сезоне Саншеш забил два мяча и отдал пять результативных передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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9
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10
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11
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12
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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