Голевая передача Головина помогла «Монако» победить «Ренн»

«Монако» на выезде победил «Ренн» в матче 32-го тура чемпионата Франции со счетом 3:2.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле с первых минут и отметился голевой передачей. Он был заменен в середине второго тайма.

Россиянин отличается голевой передачей во втором туре подряд. В пяти последних матчах за монегасков на счету футболиста сборной России три результативных паса.

«Монако» одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место , набрав 53 очка.

«Ренн» остался на третьей строчке в турнирной таблице (56 очков).