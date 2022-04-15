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15 апреля, 23:51

Голевая передача Головина помогла «Монако» победить «Ренн»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
15 апреля. «Ренн» — «Монако» — 2:3.
Фото Global Look Press

«Монако» на выезде победил «Ренн» в матче 32-го тура чемпионата Франции со счетом 3:2.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле с первых минут и отметился голевой передачей. Он был заменен в середине второго тайма.

Россиянин отличается голевой передачей во втором туре подряд. В пяти последних матчах за монегасков на счету футболиста сборной России три результативных паса.

«Монако» одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место , набрав 53 очка.

«Ренн» остался на третьей строчке в турнирной таблице (56 очков).

Франция. Лига 1. 32-й тур
15 апр, 22:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
2:3
Монако
Голы
Тэ, 3 (1:0), Вандерсон, 12 (1:1), Бен-Йеддер, 57 (1:2), Боаду, 77 (1:3), Террье, 90+3 (2:3)
Ренн
Доган Алемдар Омари Мелинг (Трюффер, 57) Траоре (Ассиньон, 81) Сантамария Буриго Тэ Майер (Чауна, 81) Мартен Террье Лаборд (Гирасси, 71)
Монако
Нюбель Вандерсон (Диоп, 79) Бадиашиле Дисаси Кайю Энрике Агилар Тшуамени Головин (Якобс, 78) Фофана Бен-Йеддер (Боаду, 72) Фолланд
Предупреждения
Омари 85’  -  Вандерсон 43’, Бадиашиле 46’, Кайю Энрике 84’
Судьи
Фраппар (Франция)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/

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«Ренн» — «Монако»: Головин сделал голевую передачу
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 22 5 4 70-29 71
2
 Марсель 31 17 8 6 51-29 59
3
 Ренн 32 17 5 10 69-34 56
4
 Монако 32 15 8 9 50-34 53
5
 Страсбур 31 14 10 7 52-33 52
6
 Ницца 31 15 7 9 40-27 51
7
 Лилль 31 12 12 7 39-36 48
8
 Ланс 31 13 8 10 48-40 47
9
 Лион 31 12 11 8 44-40 46
10
 Нант 31 13 7 11 40-34 46
11
 Монпелье 31 12 5 14 44-44 41
12
 Брест 31 10 9 12 39-45 39
13
 Реймс 31 8 12 11 34-35 36
14
 Анже 31 8 9 14 35-45 33
15
 Труа 31 8 8 15 29-44 32
16
 Лорьян 31 7 10 14 31-50 31
17
 Клермон Фут 31 7 7 17 31-60 28
18
 Сент-Этьен 31 6 9 16 33-61 27
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 Бордо 31 5 11 15 41-71 26
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 Метц 31 4 11 16 28-57 23
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15.04 22:00
Ренн – Монако
 2 : 3
16.04 18:00
Сент-Этьен – Брест
 - : -
16.04 22:00
Лилль – Ланс
 - : -
17.04 14:00
Ницца – Лорьян
 - : -
17.04 16:00
Метц – Клермон Фут
 - : -
17.04 16:00
Монпелье – Реймс
 - : -
17.04 16:00
Нант – Анже
 - : -
17.04 16:00
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