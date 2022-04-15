Голевая передача Головина помогла «Монако» победить «Ренн»
«Монако» на выезде победил «Ренн» в матче 32-го тура чемпионата Франции со счетом 3:2.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле с первых минут и отметился голевой передачей. Он был заменен в середине второго тайма.
Россиянин отличается голевой передачей во втором туре подряд. В пяти последних матчах за монегасков на счету футболиста сборной России три результативных паса.
«Монако» одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место , набрав 53 очка.
«Ренн» остался на третьей строчке в турнирной таблице (56 очков).
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|И
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|Н
|П
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|
1
|ПСЖ
|31
|22
|5
|4
|70-29
|71
|
2
|Марсель
|31
|17
|8
|6
|51-29
|59
|
3
|Ренн
|32
|17
|5
|10
|69-34
|56
|
4
|Монако
|32
|15
|8
|9
|50-34
|53
|
5
|Страсбур
|31
|14
|10
|7
|52-33
|52
|
6
|Ницца
|31
|15
|7
|9
|40-27
|51
|
7
|Лилль
|31
|12
|12
|7
|39-36
|48
|
8
|Ланс
|31
|13
|8
|10
|48-40
|47
|
9
|Лион
|31
|12
|11
|8
|44-40
|46
|
10
|Нант
|31
|13
|7
|11
|40-34
|46
|
11
|Монпелье
|31
|12
|5
|14
|44-44
|41
|
12
|Брест
|31
|10
|9
|12
|39-45
|39
|
13
|Реймс
|31
|8
|12
|11
|34-35
|36
|
14
|Анже
|31
|8
|9
|14
|35-45
|33
|
15
|Труа
|31
|8
|8
|15
|29-44
|32
|
16
|Лорьян
|31
|7
|10
|14
|31-50
|31
|
17
|Клермон Фут
|31
|7
|7
|17
|31-60
|28
|
18
|Сент-Этьен
|31
|6
|9
|16
|33-61
|27
|
19
|Бордо
|31
|5
|11
|15
|41-71
|26
|
20
|Метц
|31
|4
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|28-57
|23
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38 тур
|15.04
|22:00
|
Ренн – Монако
|2 : 3
|16.04
|18:00
|
Сент-Этьен – Брест
|- : -
|16.04
|22:00
|
Лилль – Ланс
|- : -
|17.04
|14:00
|
Ницца – Лорьян
|- : -
|17.04
|16:00
|
Метц – Клермон Фут
|- : -
|17.04
|16:00
|
Монпелье – Реймс
|- : -
|17.04
|16:00
|
Нант – Анже
|- : -
|17.04
|16:00
|
Труа – Страсбур
|- : -
|17.04
|18:05
|
Лион – Бордо
|- : -
|17.04
|21:45
|
ПСЖ – Марсель
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|21
|
|
Мартен Террье
Ренн
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|19
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|29
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|26
|2
|6
|
|
Салис Абдул Самед
Клермон Фут
|26
|1
|8
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