Клеман: «У «Монако» до конца чемпионата осталось шесть финалов»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал победу над «Ренном» (3:2) в матче 32-го тура чемпионата Франции.

«У нас сейчас серия из пяти побед в последних шести матчах, в том числе победы над «Марселем», «ПСЖ», а также сегодня, против «Ренна». Сейчас самое главное — сохранять спокойствие, амбициозность и не останавливаться на достигнутом, ведь до конца чемпионата у нас еще шесть финалов», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

«Монако» идет на четвертом месте в таблице, набрав 53 очка. «Ренн» остался на третьей позиции (56 очков).