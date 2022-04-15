«Ренн» — «Монако»: Головин сделал голевую передачу

Полузащитник «Монако» Александр Головин сделал голевую передачу в матче 32-го тура чемпионата Франции против «Ренна».

Он помог отличиться защитнику монегасков Вандерсону. Игрок обороны сравнял счет в матче — 1:1.

Россиянин отличается голевой передачей во втором туре подряд.

В пяти последних матчах за монегасков на счету футболиста сборной России три результативных паса.

Головин забил 3 гола и отдал 8 результативных передач в 34 матчах за клуб в этом сезоне.