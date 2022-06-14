«ПСЖ» заплатит Почеттино 15-20 миллионов евро за досрочное расторжение контракта

«ПСЖ» заплатит главному тренеру Маурисио Почеттино 15-20 миллионов евро за досрочное расторжение контракта, сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien.

По информации источника, 50-летний аргентинец покинет парижский клуб на этой неделе.

Соглашение тренера с «ПСЖ» было рассчитано еще на один год.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на пост главного тренера парижского клуба является Кристоф Гальтье из «Ниццы».

По итогам прошедшего сезона «ПСЖ» во главе с Почеттино стал чемпионом Франции, набрав 86 очков в 38 матчах.