Витсель может перейти в «Марсель»
Полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель может перейти в «Марсель», собщает L'Equipe.
По информации источника, французский клуб ведет переговоры с 33-летним бельгийцем.
Отмечается, что «Марсель» видят в полузащитнике замену хавбеку Бубакару Камара, который перешел в «Астон Виллу» свободным агентом.
В прошедшем сезоне Витсель забил 2 мяча в 41 матче за дортмундцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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|
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|21
|8
|9
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|71
|
3
|Монако
|38
|20
|9
|9
|65-40
|69
|
4
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|82-40
|66
|
5
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|20
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|66
|
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|62-48
|62
|
8
|Лион
|38
|17
|11
|10
|66-51
|61
|
9
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|38
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|48-48
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|
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|9
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|48
|
12
|Реймс
|38
|11
|13
|14
|43-44
|46
|
13
|Монпелье
|38
|12
|7
|19
|49-61
|43
|
14
|Анже
|38
|10
|11
|17
|44-55
|41
|
15
|Труа
|38
|9
|11
|18
|37-53
|38
|
16
|Лорьян
|38
|8
|12
|18
|35-63
|36
|
17
|Клермон Фут
|38
|9
|9
|20
|38-69
|36
|
18
|Сент-Этьен
|38
|7
|11
|20
|42-77
|32
|
19
|Метц
|38
|6
|13
|19
|35-69
|31
|
20
|Бордо
|38
|6
|13
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|52-91
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|21.05
|22:00
|
Анже – Монпелье
|2 : 0
|21.05
|22:00
|
Брест – Бордо
|2 : 4
|21.05
|22:00
|
Клермон Фут – Лион
|1 : 2
|21.05
|22:00
|
Ланс – Монако
|2 : 2
|21.05
|22:00
|
Лилль – Ренн
|2 : 2
|21.05
|22:00
|
Лорьян – Труа
|1 : 1
|21.05
|22:00
|
Марсель – Страсбур
|4 : 0
|21.05
|22:00
|
Нант – Сент-Этьен
|1 : 1
|21.05
|22:00
|
ПСЖ – Метц
|5 : 0
|21.05
|22:00
|
Реймс – Ницца
|2 : 3
Лидеры
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Ассистенты
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|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|29
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|25
|
|
Мусса Дембеле
Лион
|21
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|17
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|12
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|34
|2
|5
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|32
|2
|7
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3
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