Витсель может перейти в «Марсель»

Полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель может перейти в «Марсель», собщает L'Equipe.

По информации источника, французский клуб ведет переговоры с 33-летним бельгийцем.

Отмечается, что «Марсель» видят в полузащитнике замену хавбеку Бубакару Камара, который перешел в «Астон Виллу» свободным агентом.

В прошедшем сезоне Витсель забил 2 мяча в 41 матче за дортмундцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.