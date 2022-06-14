«ПСЖ» на этой неделе объявит об уходе Почеттино с поста главного тренера

«ПСЖ» достиг договоренности о расторжении контракта с главным тренером Маурисио Почеттино. Официально об этом будет объявлено уже на этой неделе, сообщает Le Parisien.

Ранее стала известна причина отставки тренера. «ПСЖ» решил избавиться от Почеттино из-за слабого выступления в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов. Парижская команда вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух матчей будущему победителю турнира «Реалу».

Контракт аргентинца с «ПСЖ» был рассчитан до 2023 года. Уход Почеттино еще необходимо оформить, но клуб уже ищет нового тренера.

Ранее «ПСЖ» покинул спортивный директор Леонардо, его функции будет выполнять Луиш Кампуш.