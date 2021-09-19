«ПСЖ» вырвал победу у «Лиона» благодаря голу Икарди в концовке, Месси был заменен
«ПСЖ» в домашнем матче 6-го тура чемпионата Франции победил «Лион» со счетом 2:1.
Гости первыми вышли вперед — на 54-й минуте гол забил Лукас Пакета. Парижане отыгрались на 66-й минуте — с пенальти отличился Неймар.
На 76-й минуте нападающий «ПСЖ» Лионель Месси был заменен на Ашрафа Хакими. Покидая поле, аргентинец был недоволен и с упреком посмотрел на главного тренера Маурисио Почеттино.
Победный гол на 90+4-й минуте с передачи Килиана Мбаппе забил Мауро Икарди.
«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице. «Лион» занимает девятое место.
Чемпионат Франции
Лига 1
6-й тур
«ПСЖ» — «Лион» — 2:1 (0:0)
Голы: Лукас Пакета, 54 (0:1). Неймар, 66 — с пенальти (1:1). Икарди, 90+3 (2:1).
«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньюс, Кимпембе, Керер, Нуну Мендеш, Эррера (Вейналдум, 86), Гей, Месси (Хакими, 76), Ди Мария (Икарди, 82), Неймар, Мбаппе.
«Лион»: Антони Лопеш, Боатенг (Диоманде, 65), Денайер, Эмерсон, Густо, Какере, Лукас Пакета (Кейта, 86), Гимарайнс, Шакири (Шерки, 79), Слимани, Токо-Экамби (Ауар, 65).
Предупреждения: Ди Мария, 6. Маркиньюс, 67. Антони Лопеш, 80. Нуну Мендеш, 89.
Судья: Тюрпен (Франция).
19 сентября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».
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