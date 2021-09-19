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«ПСЖ» вырвал победу у «Лиона» благодаря голу Икарди в концовке, Месси был заменен

23:39
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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«ПСЖ» в домашнем матче 6-го тура чемпионата Франции победил «Лион» со счетом 2:1.

Гости первыми вышли вперед — на 54-й минуте гол забил Лукас Пакета. Парижане отыгрались на 66-й минуте — с пенальти отличился Неймар.

На 76-й минуте нападающий «ПСЖ» Лионель Месси был заменен на Ашрафа Хакими. Покидая поле, аргентинец был недоволен и с упреком посмотрел на главного тренера Маурисио Почеттино.

Победный гол на 90+4-й минуте с передачи Килиана Мбаппе забил Мауро Икарди.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице. «Лион» занимает девятое место.

Чемпионат Франции

Лига 1

6-й тур

«ПСЖ» — «Лион» — 2:1 (0:0)

Голы: Лукас Пакета, 54 (0:1). Неймар, 66 — с пенальти (1:1). Икарди, 90+3 (2:1).

«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньюс, Кимпембе, Керер, Нуну Мендеш, Эррера (Вейналдум, 86), Гей, Месси (Хакими, 76), Ди Мария (Икарди, 82), Неймар, Мбаппе.

«Лион»: Антони Лопеш, Боатенг (Диоманде, 65), Денайер, Эмерсон, Густо, Какере, Лукас Пакета (Кейта, 86), Гимарайнс, Шакири (Шерки, 79), Слимани, Токо-Экамби (Ауар, 65).

Предупреждения: Ди Мария, 6. Маркиньюс, 67. Антони Лопеш, 80. Нуну Мендеш, 89.

Судья: Тюрпен (Франция).

19 сентября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
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Рубин
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П2

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Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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