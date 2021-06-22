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Жена Малкина Кастерова оголила грудь для фотосессии

19:33
Анна Кастерова. Фото Instagram
Анна Кастерова. Фото Instagram
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Анна Кастерова, супруга российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, опубликовала новый пост в Instagram. Жена 34-летнего хоккеиста оголила грудь для фотосессии в белом костюме.

На фото телеведущая в пиджаке и штанах.

«Добрый вечер», — написала Кастерова.

«Малыч видел?» — отреагировал один из подписчиков журналистки.

Евгений Малкин и Анна Кастерова в браке с 2016 года. Пара воспитывает сына Никиту.

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