"ПСЖ" вслед за Неймаром потерял Кавани. Через 3 дня - матч с "МЮ"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани получил травму в матче чемпионата Франции против "Бордо" (1:0). Уругваец реализовал пенальти на 42-й минуте встречи, после чего схватился за ногу. В перерыве его заменил Кильян Мбаппе.

- Нужно подождать. Хороших новостей у меня нет, - цитирует BBC главного тренера "ПСЖ" Томаса Тухеля. - Не знаю, сыграет ли Кавани, это беспокоит.

Ранее "ПСЖ" лишился другого лидера атак команды - Неймар получил перелом пятой плюсневой кости в январе и вернется не раньше апреля.

12 февраля "ПСЖ" проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". "МЮ" под руководством Уле Гуннара Сульшера одержал 10 побед в 11 матчах и одну игру свел вничью.