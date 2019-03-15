Жозе Моуринью: "Роналду - больше чем лидер..."

Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью в интервью RT отметил, что без лидерских качеств Криштиану Роналду "Ювентус" не смог бы одержать победу в Лиге чемпионом над "Атлетико".

– Несмотря на впечатляющее выступление Месси, главным героем недели вы назвали именно Роналду.

​– Не только я. Конечно, можно было поступить иначе, но его выступление, голы и психологическая стабильность помогли ему завоевать этот титул. Я просто не мог поступить иначе. "Ювентус" – команда недели, Аллегри – тренер, героем должен быть Криштиану. Он больше чем лидер – человек, который отдает всего себя и ведет партнеров за собой. Без Роналду не было бы победы над "Атлетико".

– На этой неделе стало известно, что Зинедин Зидан возвращается на тренерский мостик мадридского "Реала" спустя десять месяцев отсутствия. Какие вызовы стоят перед тренером, который вновь приходит в такой большой клуб?

– С одной стороны, ты уже знаешь эту команду и не тратишь время на знакомство с игроками. С такой точки зрения тренеру немного легче, но при этом он не может забыть о своих прошлых достижениях. Думает, что способен повторить это.