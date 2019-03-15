Жозе Моуринью: "Атлетико" не хватило Диегу Косты"

Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью в интервью RT отметил, что без лидерских качеств Криштиану Роналду "Ювентус" не смог бы одержать победу в Лиге чемпионом над "Атлетико".

– Можно ли сказать, что Роналду изменился и в ментальном плане?

– Я застал его в тот период, когда он хотел забивать каждую минуту и не любил, если у него отнимали эту возможность. При этом не имело значения, кто был нашим соперником. Сейчас он принимает то, что должен демонстрировать свой максимум лишь в нескольких важных встречах. Так, он не выходил на поле в матче с "Удинезе", а в игре с "Атлетико" предстал в потрясающей форме.

– В дебюте второго тайма Роналду во второй раз огорчил Яна Облака и сравнял счёт по серии двух матчей. Не кажется ли вам, что именно этот гол сыграл решающую роль в противостоянии?

– Да, если нам необходимо выбрать один эпизод, то именно этот момент будет включать все: отличную передачу, удар головой и прекрасную работу системы видеопомощи арбитрам. Иногда она вызывает у нас сомнения, но в этот раз всё было феноменально. У линейного судьи и обычного человека практически нет возможности точно определить, пересёк ли мяч линию ворот в этом случае. Снаряд ударился в правую руку Облака, тело которого находилось в поле. В этом и заключается предназначение ВАР, которая расставляет все на свои места.

– Почему "Атлетико" оказался настолько беспомощным в ответном матче с "Ювентусом"?

– Подопечные Диего Симеоне хорошо защищались, но для игры на контратаках им не хватало Диегу Косты. Несмотря на то что в этом сезоне у него проблемы из-за травм, Диегу очень важен для команды с психологической и тактической точек зрения. Испанец способен повести партнеров за собой, цепляться за мяч, растягивать линию обороны соперника. Антуан Гризманн и Альваро Мората – форварды другого типа.