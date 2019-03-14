Пике нагрубил журналисту после матча "Барселона" - "Лион"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лиона" (5:1) грубо ответил на вопрос испанского журналиста. Он стал автором одного из голов каталонской команды в этой игре. Победа позволила "Барсе" выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

- Как оцениваете сезон "Барселоны"? - приводит Marca вопрос журналиста.

- Мы лидируем в чемпионате, вышли в финал Кубка и четвертьфинал Лиги чемпионов. Чего вы еще хотите? - ответил Пике. - Вы вообще гордитесь тем, что мы единственная испанская команда в 1/4 ЛЧ?

- Конечно.

- Это здорово. Я тоже.