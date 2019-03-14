Моуринью похвалил ВАР и назвал ключевой эпизод матча "Ювентус" - "Атлетико"

Бывший тренер "Реала" Жозе Моуринью отметил, что определяющим эпизодом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Атлетико" (3:0) стал второй гол Криштиану Роналду. Также он похвалил систему ВАР, которая зафиксировала взяите ворот.

- Да, если нам необходимо выбрать один эпизод, то именно второй гол будет включать в себя все: забег, удар головой и прекрасную работу ВАР, - приводит RT слова Моуринью. - Иногда эта система вызывает у нас сомнения, но в этом моменте она сработала феноменально. Мяч ударился в правую руку Облаку, чье тело было снаружи. В этом и заключается предназначение ВАР, которая расставляет все на свои места.

"Ювентус" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка турнира состоится в пятницу, 15 марта. В соперники итальянскому клубу могут достаться: "Барселона", "Аякс", "Порту", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".