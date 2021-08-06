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Бывший игрок «Зенита» Молло перешел в клуб из 4-го французского дивизиона

20:33
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Крыльев Советов» Йоан Молло продолжит карьеру во французском клубе «Йер». Клуб выступает в четвертом дивизионе.

32-летний футболист присоединился к «Йеру» на правах свободного агента — ранее он покинул «Панатинаикос».

Молло — бронзовый призер РПЛ в сезоне-2016/17 в составе «Зенита», хотя за главную команду сине-бело-голубых он провел всего 7 матчей, забив 1 гол.

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Иван Шитик все материалы автора

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