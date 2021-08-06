Бывший игрок «Зенита» Молло перешел в клуб из 4-го французского дивизиона

Бывший полузащитник «Зенита» и «Крыльев Советов» Йоан Молло продолжит карьеру во французском клубе «Йер». Клуб выступает в четвертом дивизионе.

Arriv?e de Yohan MOLLO!?



Le club a l'honneur d'annoncer l'arriv?e de Yohan MOLLO, en provenance de Panathinaikos!



Avec 170 matchs de Ligue 1, une Coupe de la Ligue avec l'ASSE, et apr?s avoir ?t? ?lu meilleur lat?ral droit de D1 Grecque, Yohan MOLLO s'engage avec le Hy?res 83 pic.twitter.com/MoqvWZ3MXg — HYERES 83 (@hyeres 83 ) August 6, 2021

32-летний футболист присоединился к «Йеру» на правах свободного агента — ранее он покинул «Панатинаикос».

Молло — бронзовый призер РПЛ в сезоне-2016/17 в составе «Зенита», хотя за главную команду сине-бело-голубых он провел всего 7 матчей, забив 1 гол.