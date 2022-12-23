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Сегодня, 17:11

«ПСЖ» стал единственным клубом, который предложил контракт Месси

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«ПСЖ» стал единственным клубом, который предложил контракт нападающему Лионелю Месси, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, парижане стали единственным клубом, предложившим контракт 35-летнему нападающему. Срок действующего контракта Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. У аргентинца есть договоренность о продлении контракта с «ПСЖ». Документы еще не подписаны, но принципиальная договоренность о продолжении сотрудничества была достигнута еще до начала ЧМ-2022. Ожидается, что Месси подпишет новый контракт в ближайшие недели, когда вернется из отпуска.

Отмечается, что в «Барселоне» обсуждали возможность возвращения Лео, однако до конкретики дело не дошло. Также сообщается, что из-за серьезных намерений со стороны «ПСЖ» интерес других клубов к нападающему снизился. Сам форвард чувствует, что ему хорошо во французской команде и Париже.

В текущем сезоне 35-летний форвард сыграл за «ПСЖ» 19 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.

Месси в составе сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022, обыграв в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Он был признан лучшим игроком турнира в Катаре.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/videos/mas-videos/20210215/4460684228147966/nasser-al-khelaifi-presidente-del-psg-a-su-llegada-al-hotel-del-equipo-frances-en-barcelonamp4.html
Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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38 тур
28.12 17:00
Аяччо – Анже
 - : -
28.12 17:00
Труа – Нант
 - : -
28.12 19:00
Осер – Монако
 - : -
28.12 21:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
28.12 23:00
Брест – Лион
 - : -
28.12 23:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
29.12 19:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
29.12 21:00
Реймс – Ренн
 - : -
29.12 23:00
Марсель – Тулуза
 - : -
29.12 23:00
Ницца – Ланс
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 10 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

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