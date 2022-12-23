«ПСЖ» стал единственным клубом, который предложил контракт Месси

«ПСЖ» стал единственным клубом, который предложил контракт нападающему Лионелю Месси, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, парижане стали единственным клубом, предложившим контракт 35-летнему нападающему. Срок действующего контракта Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. У аргентинца есть договоренность о продлении контракта с «ПСЖ». Документы еще не подписаны, но принципиальная договоренность о продолжении сотрудничества была достигнута еще до начала ЧМ-2022. Ожидается, что Месси подпишет новый контракт в ближайшие недели, когда вернется из отпуска.

Отмечается, что в «Барселоне» обсуждали возможность возвращения Лео, однако до конкретики дело не дошло. Также сообщается, что из-за серьезных намерений со стороны «ПСЖ» интерес других клубов к нападающему снизился. Сам форвард чувствует, что ему хорошо во французской команде и Париже.

В текущем сезоне 35-летний форвард сыграл за «ПСЖ» 19 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.

Месси в составе сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022, обыграв в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Он был признан лучшим игроком турнира в Катаре.