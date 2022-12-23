Ванда Нара в случае развода с Икарди хочет получать его зарплату до завершения карьеры игрока

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди и Ванда Нара в скором времени могут развестись, пишет Ole.

По данным источника, по итогам официального развода супруга игрока может получить 90 миллионов евро и недвижимость. Также Нара хочет забрать половину совместных активов и зарплату, которую аргентинец будет получать до завершения карьеры.

Права на форварда принадлежат «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024. В нынешнем сезоне Икарди выступает на правах аренды за «Галатасарай».