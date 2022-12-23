Чемпион мира Матюиди объявил о завершении карьеры

35-летний защитник Блез Матюиди объявил о завершении карьеры. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Футбол, я так любил тебя. Футбол, ты так много мне дал, но пришло время сказать стоп. Я осуществил свои детские мечты, свои мужские мечты. Сегодня с дрожью в голосе, но с гордостью я переворачиваю эту страницу», — написал футболист.

Его последней командой был «Интер Майами» из МЛС.

В составе сборной Франции защитник выиграл чемпионат мира 2018 года, который проходил в России. Всего за национальную команду он провел 84 матча и забил 9 голов.

В составе «ПСЖ» он по несколько раз выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Вместе с «Ювентусом» он трижды становился чемпионом Италии, также по разу брал Кубок и Суперкубок страны.