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Сегодня, 17:55

«ПСЖ» проявляет интерес к Дибала и Дембеле

«ПСЖ» интересуется Пауло Дибала и Усманом Дембеле
Карен Саркисян
Корреспондент
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«ПСЖ» проявляет интерес к нападающим Пауло Дибала из «Ювентуса» и Усмана Дембеле из «Барселоны», сообщает журналист L'Equipe.

По информации источника, парижский клуб внимательно следит за ситуацией, сложившейся вокруг 28-летнего аргентинца и 24-летнего француза.

Напомним, что сроки действующих контрактов обоих нападающих истекают 30 июня 2022 года. Таким образом, оба игрока могут покинуть свои нынешние клубы в качестве свободных агентов.

В нынешнем сезоне Дибала забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. На счету Дембеле два гола и девять передач в 21 встрече за «Барселону».

Источник: https://twitter.com/hadrien_grenier/status/1508808724588212231

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Ф1 (-1.5)

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Пауло Дибала
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Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Серхио Рамос может сыграть за «ПСЖ» впервые за два месяца
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
3
 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
4
 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
10
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
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3.04 00:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
3.04 00:00
Лилль – Бордо
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3.04 00:00
Лион – Анже
 - : -
3.04 00:00
Метц – Монако
 - : -
3.04 00:00
Монпелье – Брест
 - : -
3.04 00:00
Ницца – Ренн
 - : -
3.04 00:00
ПСЖ – Лорьян
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3.04 00:00
Сент-Этьен – Марсель
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ПСЖ

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Кильян Мбаппе

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