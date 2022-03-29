«ПСЖ» проявляет интерес к Дибала и Дембеле

«ПСЖ» проявляет интерес к нападающим Пауло Дибала из «Ювентуса» и Усмана Дембеле из «Барселоны», сообщает журналист L'Equipe.

По информации источника, парижский клуб внимательно следит за ситуацией, сложившейся вокруг 28-летнего аргентинца и 24-летнего француза.

Напомним, что сроки действующих контрактов обоих нападающих истекают 30 июня 2022 года. Таким образом, оба игрока могут покинуть свои нынешние клубы в качестве свободных агентов.

В нынешнем сезоне Дибала забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. На счету Дембеле два гола и девять передач в 21 встрече за «Барселону».