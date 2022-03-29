Зидан остается приоритетом «ПСЖ» на замену Почеттино на посту главного тренера

Руководство «ПСЖ» сохраняет интерес к бывшему главному тренеру «Реала» Зинедину Зидану. По информации журналиста Адриена Гренье, приглашение француза является для парижского клуба едва ли не навязчивой идеей.

При этом источник также сообщает, что кроме Маурисио Почеттино «ПСЖ» в скором времени должен покинуть спортивный директор Леонардо.

Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе прошлого года, летом 2021-го его контракт был продлен до 2023 года.

49-летний Зидан находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор как ушел из мадридского «Реала». С испанской командой французский специалист выиграл 11 трофеев.