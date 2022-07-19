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Сегодня, 14:24

«ПСЖ» представил гостевой комплект формы на новый сезон

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Фото «ПСЖ»

«ПСЖ» презентовал гостевой комплект формы на сезон-2022/23.

Форма выполнена в белом цвете с синей полосой по середине.

Первую выездную встречу в сезоне «ПСЖ» проведет в первом туре чемпионата Франции против «Клермона», игра состоится 6 августа.

Источник: https://twitter.com/PSG_English/status/1549257810084593665
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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