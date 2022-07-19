«ПСЖ» представил гостевой комплект формы на новый сезон

Читать «СЭ» в

«ПСЖ» презентовал гостевой комплект формы на сезон-2022/23.

Форма выполнена в белом цвете с синей полосой по середине.

??? @Jumpman23



Recognisable among thousands

The new #PSGxJordan ???? collection pays hommage to the place where magic happens.#???????????? pic.twitter.com/TW5gpYXxmo — Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 19, 2022

Первую выездную встречу в сезоне «ПСЖ» проведет в первом туре чемпионата Франции против «Клермона», игра состоится 6 августа.