Защитник «Аякса» Тальяфико близок к переходу в «Лион» за 4 миллиона евро

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико близок к переходу в «Лион», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, переговоры по трансферу 29-летнего аргентинца за 4 миллиона евро находятся на финальной стадии. Футболист готов подписать контракт с французским клубом до конца июня 2025 года.

В прошлом сезоне Тальяфико забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 29 матчах за «Аякс». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.