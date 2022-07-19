«ПСЖ» предлагал «Манчестер Сити» забрать Неймара. Английский клуб ответил отказом
«Манчестер Сити» отказался от трансфера нападающего «ПСЖ» Неймара
«ПСЖ» предложил «Манчестер Сити» рассмотреть возможность трансфера нападающего Неймара. При этом парижане хотели, чтобы английский клуб включил в сделку полузащитника Бернарду Силву, сообщает Le Parisien.
«Манчестер Сити» ответил на данное предложение категорическим отказом.
Неймар выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года, в прошлом сезоне он забил 13 голов и сделал 8 результативных передач в 28 матчах за парижан.
1 июля соглашение 30-летнего форварда с клубом было продлено до 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 75 миллионов евро.
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|0
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14
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|0
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|0
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15
|Труа
|0
|0
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|0
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16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
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|7.08
|18:05
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Ренн – Лорьян
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|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
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