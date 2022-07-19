«ПСЖ» предлагал «Манчестер Сити» забрать Неймара. Английский клуб ответил отказом

«ПСЖ» предложил «Манчестер Сити» рассмотреть возможность трансфера нападающего Неймара. При этом парижане хотели, чтобы английский клуб включил в сделку полузащитника Бернарду Силву, сообщает Le Parisien.

«Манчестер Сити» ответил на данное предложение категорическим отказом.

Неймар выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года, в прошлом сезоне он забил 13 голов и сделал 8 результативных передач в 28 матчах за парижан.

1 июля соглашение 30-летнего форварда с клубом было продлено до 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 75 миллионов евро.