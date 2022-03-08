Агент высказался об Александре Головине в «Монако»

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал корреспонденту «СЭ» о самочувствии 25-летнего игрока.

«Саша Головин сконцентрирован на своей игре. Сейчас у него все хорошо. Он готовится к матчу Лиги Европы с «Брагой». Все руководство, тренерский состав и игроки команды поддерживают его. Все хорошо», — сказал Клюев «СЭ».

В текущем сезоне 25-летний футболист провел 26 матчей за «Монако» во всех турнирах, забив три мяча и сделав три голевые передачи.