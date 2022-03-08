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Сегодня, 11:22

Агент высказался об Александре Головине в «Монако»

Артем Бухаев
Корреспондент

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал корреспонденту «СЭ» о самочувствии 25-летнего игрока.

«Саша Головин сконцентрирован на своей игре. Сейчас у него все хорошо. Он готовится к матчу Лиги Европы с «Брагой». Все руководство, тренерский состав и игроки команды поддерживают его. Все хорошо», — сказал Клюев «СЭ».

В текущем сезоне 25-летний футболист провел 26 матчей за «Монако» во всех турнирах, забив три мяча и сделав три голевые передачи.

Александр Головин
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3
 Марсель 27 13 8 6 39-25 47
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 Ренн 27 14 4 9 53-25 46
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 Страсбур 27 12 8 7 49-32 44
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 Лион 27 11 9 7 38-33 41
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 Лилль 27 11 9 7 37-35 42
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 Ланс 27 11 7 9 42-38 40
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 Монпелье 27 11 4 12 41-40 37
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 Брест 27 9 8 10 35-38 35
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Анже – Реймс
 - : -
13.03 17:00
Клермон Фут – Лорьян
 - : -
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Ренн

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