«ПСЖ» предложил Мбаппе продлить контракт по схеме «5+1»
20:43
«ПСЖ» предложил новый контракт нападающему Килиану Мбаппе. Парижский клуб готов заключить с 22-летним французом соглашение по схеме «5+1», сообщает RMC.
Мбаппе — самый дорогой футболист мира по версии портала Transfermarkt.de. Стоимость форварда сборной Франции оценивается в 160 миллионов евро. Он станет свободным агентом летом 2022-го.
18 августа спортивный директор французского клуба Леонардо заявил, что Мбаппе точно останется в команде. Он заверил в этом и потенциальных новичков команды во время переговоров.
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