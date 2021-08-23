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«ПСЖ» предложил Мбаппе продлить контракт по схеме «5+1»

20:43
Килиан Мбаппе. Фото Reuters
Килиан Мбаппе. Фото Reuters

«ПСЖ» предложил новый контракт нападающему Килиану Мбаппе. Парижский клуб готов заключить с 22-летним французом соглашение по схеме «5+1», сообщает RMC.

Мбаппе — самый дорогой футболист мира по версии портала Transfermarkt.de. Стоимость форварда сборной Франции оценивается в 160 миллионов евро. Он станет свободным агентом летом 2022-го.

18 августа спортивный директор французского клуба Леонардо заявил, что Мбаппе точно останется в команде. Он заверил в этом и потенциальных новичков команды во время переговоров.

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Иван Шитик все материалы автора

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