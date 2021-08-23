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Месси должен дебютировать за «ПСЖ» в матче против «Реймса»

20:38
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси должен дебютировать в составе парижского клуба в матче 4-го тура чемпионата Франции против «Реймса». Ожидается, что он выйдет в стартовом составе, сообщает Le Parisien.

Встреча пройдет 29 августа. Начало матча — 21.45 (мск).

Месси перешел из «Барселоны» в «ПСЖ», подписав 10 августа контракт сроком на два года с опцией продления еще на один.

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Иван Шитик все материалы автора

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