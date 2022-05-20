«ПСЖ» предложил Мбаппе 300 миллионов евро в виде бонусов и зарплату в 100 миллионов в год

«ПСЖ» сделал крупное предложение нападающему Килиану Мбаппе, чтоб сохранить его в команде.

По данным Eurosport.es, руководство французского клуба предложило 23-летнему футболисту 300 миллионов евро подписного бонусов и зарплату 100 миллионов в год после уплаты налогов.

Кроме того, по данным источника, Мбаппе сможет распоряжаться большей частью имиджевых прав.

Ране сообщалось, что в ближайшие часы француз должен принять окончательное решение о своем будущем.

В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 45 матчах за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.