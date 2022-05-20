Мама Мбаппе: «Есть договоренности и с «Реалом», и с «ПСЖ», оба предложения идентичны»

Файза Ламари, мама нападающего Килиана Мбаппе, сообщила, что у игрока есть договоренность и с «ПСЖ», и с «Реалом».

«У нас есть договоренности и с «Реалом», и с «ПСЖ». Сейчас Килиан будет принимать решение. Оба предложения практически идентичны. Теперь все зависит от Килиана», — приводит слова Ламари журналист Фабрицио Романо в Twitter со ссылкой на Kora Plus.

Ранее издание Eurosport.es сообщило, что «ПСЖ» предложил 23-летнему игроке 300 миллионов евро в виде бонусов и зарплату в 100 миллионов в год.

В сезоне-2021/22 Мбаппе сыграл за фоанцузский клуб 45 матчей во всех турнирах, забил 36 голов и отдал 26 результативных передач. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.