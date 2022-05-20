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Сегодня, 17:12

Мама Мбаппе: «Есть договоренности и с «Реалом», и с «ПСЖ», оба предложения идентичны»

Мама Мбаппе рассказала о предложениях сыну от «Реала» и «ПСЖ»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Файза Ламари, мама нападающего Килиана Мбаппе, сообщила, что у игрока есть договоренность и с «ПСЖ», и с «Реалом».

«У нас есть договоренности и с «Реалом», и с «ПСЖ». Сейчас Килиан будет принимать решение. Оба предложения практически идентичны. Теперь все зависит от Килиана», — приводит слова Ламари журналист Фабрицио Романо в Twitter со ссылкой на Kora Plus.

Ранее издание Eurosport.es сообщило, что «ПСЖ» предложил 23-летнему игроке 300 миллионов евро в виде бонусов и зарплату в 100 миллионов в год.

В сезоне-2021/22 Мбаппе сыграл за фоанцузский клуб 45 матчей во всех турнирах, забил 36 голов и отдал 26 результативных передач. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1527641054983467008?s=20&t=iw8nthqKAL90-Z9BNXyqzQ
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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«ПСЖ» предложил Мбаппе 300 миллионов евро в виде бонусов и зарплату в 100 миллионов в год
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 37 25 8 4 85-36 83
2
 Марсель 37 20 8 9 59-38 68
3
 Монако 37 20 8 9 63-38 68
4
 Ренн 37 20 5 12 80-38 65
5
 Страсбур 37 17 12 8 60-39 63
6
 Ницца 37 19 7 11 49-34 63
7
 Ланс 37 17 10 10 60-46 61
8
 Лион 37 16 11 10 64-50 58
9
 Лилль 37 14 12 11 46-46 54
10
 Нант 37 15 9 13 54-47 54
11
 Брест 37 13 9 15 47-53 48
12
 Реймс 37 11 13 13 41-41 46
13
 Монпелье 37 12 7 18 49-59 43
14
 Анже 37 9 11 17 42-55 38
15
 Труа 37 9 10 18 36-52 37
16
 Клермон Фут 37 9 9 19 37-67 36
17
 Лорьян 37 8 11 18 34-62 35
18
 Сент-Этьен 37 7 10 20 41-76 31
19
 Метц 37 6 13 18 35-64 31
20
 Бордо 37 5 13 19 48-89 28
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38 тур
21.05 22:00
Анже – Монпелье
 - : -
21.05 22:00
Брест – Бордо
 - : -
21.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 - : -
21.05 22:00
Ланс – Монако
 - : -
21.05 22:00
Лилль – Ренн
 - : -
21.05 22:00
Лорьян – Труа
 - : -
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 - : -
21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
 - : -
21.05 22:00
ПСЖ – Метц
 - : -
21.05 22:00
Реймс – Ницца
 - : -
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ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 26
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 24
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 17
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 12
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 33 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 31 2 7
Жемерсон

Жемерсон

Метц

 14 2 3
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