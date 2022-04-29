«ПСЖ» предложил Дембеле зарплату в 17 миллионов евро за сезон

«ПСЖ» сделал нападающему «Барселоны» Усману Дембеле выгодное с финансовой точки зрения предложение, пишет журналист Тони Хуанмарти.

Несколько дней назад парижане направили вингеру предложение с зарплатой в 17 миллионов евро чистыми, а также пообещали крупный подписной бонус.

Дембеле взял время на раздумья. Для самого игрока в приоритете было продление контракта с «Барселоной». Футболист даже готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в испанском клубе.

Нынешний контракт француза с каталонским клубом истекает летом 2022 года. В текущем сезоне 24-летний футболист отдал 11 голевых передач за 17 игр в ла лиге.