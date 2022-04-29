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Сегодня, 21:42

«ПСЖ» предложил Дембеле зарплату в 17 миллионов евро за сезон

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«ПСЖ» сделал нападающему «Барселоны» Усману Дембеле выгодное с финансовой точки зрения предложение, пишет журналист Тони Хуанмарти.

Несколько дней назад парижане направили вингеру предложение с зарплатой в 17 миллионов евро чистыми, а также пообещали крупный подписной бонус.

Дембеле взял время на раздумья. Для самого игрока в приоритете было продление контракта с «Барселоной». Футболист даже готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в испанском клубе.

Нынешний контракт француза с каталонским клубом истекает летом 2022 года. В текущем сезоне 24-летний футболист отдал 11 голевых передач за 17 игр в ла лиге.

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Основные источники исследования

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П1

18%

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29%

1.69

Ф1(-1)

20%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
Усман Дембеле
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
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Чемпионат Франции: «Страсбур» — «ПСЖ», «Монако» — «Анже» и другие матчи 35 тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 24 6 4 76-31 78
2
 Марсель 34 19 8 7 56-33 65
3
 Монако 34 17 8 9 55-35 59
4
 Ренн 34 18 5 11 75-36 59
5
 Ницца 34 17 7 10 43-29 57
6
 Страсбур 34 15 11 8 55-36 56
7
 Ланс 34 15 9 10 53-42 54
8
 Лион 34 14 11 9 56-45 52
9
 Лилль 34 13 12 9 42-40 51
10
 Нант 34 14 8 12 48-41 50
11
 Брест 34 12 9 13 43-48 45
12
 Монпелье 34 12 6 16 46-51 42
13
 Реймс 34 9 13 12 36-37 40
14
 Анже 34 8 11 15 38-51 35
15
 Лорьян 34 8 10 16 33-57 34
16
 Клермон Фут 34 8 9 17 35-63 33
17
 Труа 34 8 9 17 30-47 33
18
 Сент-Этьен 34 7 10 17 38-68 31
19
 Бордо 34 5 12 17 47-84 27
20
 Метц 34 4 12 18 29-60 24
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.04 22:00
Страсбур – ПСЖ
 - : -
30.04 18:00
Ланс – Нант
 - : -
30.04 22:00
Ренн – Сент-Этьен
 - : -
1.05 14:00
Труа – Лилль
 - : -
1.05 16:00
Брест – Клермон Фут
 - : -
1.05 16:00
Лорьян – Реймс
 - : -
1.05 16:00
Монако – Анже
 - : -
1.05 16:00
Монпелье – Метц
 - : -
1.05 18:05
Бордо – Ницца
 - : -
1.05 21:45
Марсель – Лион
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

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 20
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 14
Лионель Месси

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ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

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И К Ж
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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 30 2 4
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Йохан Гастьен

Клермон Фут

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