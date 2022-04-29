Анчелотти прокомментировал слова Почеттино о том, что Мбаппе останется в «ПСЖ»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слова наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино, который заявил, что форвард Килиан Мбаппе точно останется в парижском клубе.
«Тренеры иногда говорят неправду», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.
Ранее Мбаппе в интервью Prime Video заявил, что еще не определился со своим будущим, есть новые обстоятельства, которые он рассматривает, а также не исключил, что продлит контракт с «ПСЖ». Мадридский «Реал» также претендует на футболиста.
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|34
|24
|6
|4
|76-31
|78
|
2
|Марсель
|34
|19
|8
|7
|56-33
|65
|
3
|Монако
|34
|17
|8
|9
|55-35
|59
|
4
|Ренн
|34
|18
|5
|11
|75-36
|59
|
5
|Ницца
|34
|17
|7
|10
|43-29
|57
|
6
|Страсбур
|34
|15
|11
|8
|55-36
|56
|
7
|Ланс
|34
|15
|9
|10
|53-42
|54
|
8
|Лион
|34
|14
|11
|9
|56-45
|52
|
9
|Лилль
|34
|13
|12
|9
|42-40
|51
|
10
|Нант
|34
|14
|8
|12
|48-41
|50
|
11
|Брест
|34
|12
|9
|13
|43-48
|45
|
12
|Монпелье
|34
|12
|6
|16
|46-51
|42
|
13
|Реймс
|34
|9
|13
|12
|36-37
|40
|
14
|Анже
|34
|8
|11
|15
|38-51
|35
|
15
|Лорьян
|34
|8
|10
|16
|33-57
|34
|
16
|Клермон Фут
|34
|8
|9
|17
|35-63
|33
|
17
|Труа
|34
|8
|9
|17
|30-47
|33
|
18
|Сент-Этьен
|34
|7
|10
|17
|38-68
|31
|
19
|Бордо
|34
|5
|12
|17
|47-84
|27
|
20
|Метц
|34
|4
|12
|18
|29-60
|24
Результаты / календарь
1 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.04
|22:00
|
Страсбур – ПСЖ
|- : -
|30.04
|18:00
|
Ланс – Нант
|- : -
|30.04
|22:00
|
Ренн – Сент-Этьен
|- : -
|1.05
|14:00
|
Труа – Лилль
|- : -
|1.05
|16:00
|
Брест – Клермон Фут
|- : -
|1.05
|16:00
|
Лорьян – Реймс
|- : -
|1.05
|16:00
|
Монако – Анже
|- : -
|1.05
|16:00
|
Монпелье – Метц
|- : -
|1.05
|18:05
|
Бордо – Ницца
|- : -
|1.05
|21:45
|
Марсель – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|23
|
|
Мартен Террье
Ренн
|21
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|20
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|30
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|28
|2
|6
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3
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