Анчелотти прокомментировал слова Почеттино о том, что Мбаппе останется в «ПСЖ»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слова наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино, который заявил, что форвард Килиан Мбаппе точно останется в парижском клубе.

«Тренеры иногда говорят неправду», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее Мбаппе в интервью Prime Video заявил, что еще не определился со своим будущим, есть новые обстоятельства, которые он рассматривает, а также не исключил, что продлит контракт с «ПСЖ». Мадридский «Реал» также претендует на футболиста.