«ПСЖ» построит новый стадион в Париже

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелаифи объявил в четверг после заседания исполнительного комитета УЕФА, что клуб покинет «Парк де Пренс».

Как сообщает L'Equipe, руководитель клуба заявил об этом после голосования Парижского совета по подтверждению того, что стадион не будет выставлен на продажу, несмотря на 8 лет переговоров, направленных на поиск решения.

Насер аль-Хелаифи намерен рассмотреть сейчас все действующие варианты, чтобы как можно быстрее построить новую арену в Париже.