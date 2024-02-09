«ПСЖ» построит новый стадион в Париже
Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелаифи объявил в четверг после заседания исполнительного комитета УЕФА, что клуб покинет «Парк де Пренс».
Как сообщает L'Equipe, руководитель клуба заявил об этом после голосования Парижского совета по подтверждению того, что стадион не будет выставлен на продажу, несмотря на 8 лет переговоров, направленных на поиск решения.
Насер аль-Хелаифи намерен рассмотреть сейчас все действующие варианты, чтобы как можно быстрее построить новую арену в Париже.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|21
|15
|5
|1
|51-18
|50
|
2
|Ницца
|20
|11
|6
|3
|20-11
|39
|
3
|Брест
|21
|10
|7
|4
|30-18
|37
|
4
|Лилль
|21
|9
|8
|4
|29-17
|35
|
5
|Монако
|20
|10
|5
|5
|37-28
|35
|
6
|Ланс
|21
|10
|5
|6
|27-20
|35
|
7
|Ренн
|21
|8
|7
|6
|31-25
|31
|
8
|Марсель
|21
|7
|9
|5
|29-23
|30
|
9
|Реймс
|21
|9
|3
|9
|27-29
|30
|
10
|Страсбур
|21
|6
|7
|8
|22-29
|25
|
11
|Гавр
|21
|5
|9
|7
|23-25
|24
|
12
|Нант
|21
|6
|4
|11
|22-32
|22
|
13
|Лион
|21
|6
|4
|11
|22-34
|22
|
14
|Монпелье
|21
|4
|8
|9
|21-27
|20
|
15
|Тулуза
|21
|4
|8
|9
|20-29
|20
|
16
|Лорьян
|21
|4
|7
|10
|28-42
|19
|
17
|Метц
|21
|4
|5
|12
|18-32
|17
|
18
|Клермон Фут
|21
|3
|7
|11
|15-33
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|9.02
|23:00
|
Марсель – Метц
|1 : 1
|10.02
|19:00
|
Ланс – Страсбур
|3 : 1
|10.02
|23:00
|
ПСЖ – Лилль
|3 : 1
|11.02
|15:00
|
Гавр – Ренн
|0 : 1
|11.02
|17:00
|
Клермон Фут – Брест
|1 : 1
|11.02
|17:00
|
Лорьян – Реймс
|2 : 0
|11.02
|17:00
|
Тулуза – Нант
|1 : 2
|11.02
|19:05
|
Монпелье – Лион
|1 : 2
|11.02
|22:45
|
Ницца – Монако
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|20
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|11
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|11
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|15
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|15
|1
|1
|
|
Александр Головин
Монако
|18
|1
|7
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