Хюттер: «После такого поражения сложно найти правильные слова»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал поражение от «Руана» (1:1, пен. — 5:6) в матче 1/8 финала Кубка Франции.

«Очень большое разочарование преобладает в этот вечер. Я, конечно, хочу поздравить «Руан» с их выступлением. Всем очень грустно покидать этот Кубок Франции. Мы хотели дойти до конца, до финала. Наше выступление было недостаточно хорошим. «Руану» было слишком легко защищаться против нас, они были очень хорошо организованы. Мы не нашли правильных решений. Иногда у нас возникают трудности с командами, играющими в низком блоке, но это не оправдание! Признаюсь, в этот вечер сложно найти правильные слова. Наше разочарование огромно.

Не думаю, что «Монако» не хватило характера. Мы заранее много говорили вместе об этой встрече, исходя из сценария предыдущего тура. Мы пропустили гол со штрафного незадолго до перерыва, чего, очевидно, можно было избежать, и это причиняет нам боль. Несомненно то, что нам нужно что-то изменить. Но я думаю, что сейчас не время об этом говорить, нам нужно сначала хладнокровно проанализировать эту встречу и быстро переориентироваться на воскресный матч», — цитирует пресс-служба клуба Хюттера.

В следующем раунде «Руан», выступающий в третьем дивизионе Франции, сыграет против «Валансьена».