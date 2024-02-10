«Марсель» сыграл вничью с «Метцем». Жиго получил красную карточку на 31-й минуте

«Марсель» сыграл вничью с «Метцем» в матче 21-го тура чемпионата Франции — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Велодром».

В первом тайме голов забито не было. На 31-й минуте хозяева остались в меньшинстве, так как экс-защитник «Спартака» Самюэль Жиго получил красную карточку.

Несмотря на удаление провансальцам удалось в начале второй половины открыть счет — отличился новичок Фарис Мумбанья. Однако через 5 минут у гостей забил Матье Удол.