«ПСЖ» пока не планирует увольнять Почеттино

Руководство «ПСЖ» не собирается увольнять Маурисио Почеттино с поста главного тренера команды.

Как сообщает RMC Sport, положение аргентинского специалиста в клубе крепкое и руководство не рассматривает вариант с его отставкой, несмотря на вылет команды из Кубка Франции на стадии 1/8 финала. Парижская команда проиграла «Ницце» (0:0, 5:6 пен.).

В чемпионате Франции «ПСЖ» занимает первое место, набрав 53 очка в 22 матчах.