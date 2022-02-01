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Сегодня, 19:49

«ПСЖ» пока не планирует увольнять Почеттино

Анна Горшкова
Корреспондент

Руководство «ПСЖ» не собирается увольнять Маурисио Почеттино с поста главного тренера команды.

Как сообщает RMC Sport, положение аргентинского специалиста в клубе крепкое и руководство не рассматривает вариант с его отставкой, несмотря на вылет команды из Кубка Франции на стадии 1/8 финала. Парижская команда проиграла «Ницце» (0:0, 5:6 пен.).

В чемпионате Франции «ПСЖ» занимает первое место, набрав 53 очка в 22 матчах.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/psg-malgre-l-elimination-pochettino-pas-encore-fragilise_AV-202202010318.html
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
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 ПСЖ 22 16 5 1 46-18 53
2
 Ницца 22 13 4 5 36-18 43
3
 Марсель 21 11 7 3 30-16 40
4
 Страсбур 22 10 5 7 44-29 35
5
 Ренн 22 10 4 8 41-21 34
6
 Монпелье 22 10 4 8 37-30 34
7
 Монако 22 9 6 7 35-26 33
8
 Ланс 22 9 6 7 36-31 33
9
 Нант 22 9 5 8 30-27 32
10
 Лион 21 8 8 5 29-27 32
11
 Лилль 22 8 8 6 30-30 32
12
 Анже 22 7 8 7 28-29 29
13
 Брест 22 7 7 8 28-33 28
14
 Реймс 22 5 9 8 22-27 24
15
 Клермон Фут 22 5 6 11 22-39 21
16
 Труа 22 5 5 12 20-31 20
17
 Бордо 22 4 8 10 34-53 20
18
 Метц 22 4 7 11 24-43 19
19
 Лорьян 22 3 8 11 18-38 17
20
 Сент-Этьен 22 3 6 13 19-43 15
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19.11 23:00
Монако – Лилль
 2 : 2
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ПСЖ – Нант
 3 : 1
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Ренн – Монпелье
 2 : 0
21.11 15:00
Брест – Ланс
 4 : 0
21.11 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 0
21.11 17:00
Метц – Бордо
 3 : 3
21.11 17:00
Страсбур – Реймс
 1 : 1
21.11 17:00
Труа – Сент-Этьен
 0 : 1
21.11 19:00
Клермон Фут – Ницца
 1 : 2
1.02 23:00
Лион – Марсель
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Виссам Бен-Йеддер

Монако

 13
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Страсбур

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П
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Марсель

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Жонатан Клаусс

Ланс

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И К Ж
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Клермон Фут

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