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Сегодня, 22:19

В «ПСЖ» приняли решение расстаться с Почеттино летом. Тренер уже проинформирован

Иван Шитик
Корреспондент
Маурисио Почеттино.
Фото AFP

Руководство «ПСЖ» сообщило главному тренеру Маурисио Почеттино, что летом он покинет команду, информирует инсайдер Адриен Гренье.

Ранее сообщалось, что французский клуб уже согласовал условия контракта с Зинедином Зиданом.

Маурисио Почеттино уже долгое время находится под давлением потенциальной отставки, а накануне еще больше усугубил свое положение. ПСЖ вылетел из Кубка Франции уже в 1/8 финала, уступив «Ницце».

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, а затем вернулся на пост наставника «королевского клуба» в 2019 году и проработал до 2021-го. Под его руководством столичный клуб дважды становился чемпионом Испании, дважды завоевал Суперкубок страны, трижды становился победителем Лиги чемпионов, два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и дважды становился победителем клубного чемпионата мира.

Маурисио Почеттино
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«ПСЖ» пока не планирует увольнять Почеттино
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 16 5 1 46-18 53
2
 Ницца 22 13 4 5 36-18 43
3
 Марсель 21 11 7 3 30-16 40
4
 Страсбур 22 10 5 7 44-29 35
5
 Ренн 22 10 4 8 41-21 34
6
 Монпелье 22 10 4 8 37-30 34
7
 Монако 22 9 6 7 35-26 33
8
 Ланс 22 9 6 7 36-31 33
9
 Нант 22 9 5 8 30-27 32
10
 Лион 21 8 8 5 29-27 32
11
 Лилль 22 8 8 6 30-30 32
12
 Анже 22 7 8 7 28-29 29
13
 Брест 22 7 7 8 28-33 28
14
 Реймс 22 5 9 8 22-27 24
15
 Клермон Фут 22 5 6 11 22-39 21
16
 Труа 22 5 5 12 20-31 20
17
 Бордо 22 4 8 10 34-53 20
18
 Метц 22 4 7 11 24-43 19
19
 Лорьян 22 3 8 11 18-38 17
20
 Сент-Этьен 22 3 6 13 19-43 15
Результаты / календарь
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38 тур
19.11 23:00
Монако – Лилль
 2 : 2
20.11 19:00
ПСЖ – Нант
 3 : 1
20.11 23:00
Ренн – Монпелье
 2 : 0
21.11 15:00
Брест – Ланс
 4 : 0
21.11 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 0
21.11 17:00
Метц – Бордо
 3 : 3
21.11 17:00
Страсбур – Реймс
 1 : 1
21.11 17:00
Труа – Сент-Этьен
 0 : 1
21.11 19:00
Клермон Фут – Ницца
 1 : 2
1.02 23:00
Лион – Марсель
 - : -
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Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 13
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Страсбур

 11
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 7
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 18 2 3
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 18 1 5
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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