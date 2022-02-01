«Лион» летом хочет подписать контракт с Ляказеттом

«Лион» попытается вернуть нападающего «Арсенала» Александра Лаказетта, сообщает L'Equipe.

Контракт француза с лондонским клубом истекает в конце этого сезона. Зная об этом, «Лион» еще в январе вступил в переговоры со своим бывшим игроком. Однако главный тренер «Арсенала» Микель Артета не отпустил нападающего в разгар сезона.

Теперь клуб Лиги 1 планирует вернуться к кандидатуре 30-летнего француза по окончании сезона.

Ранее «Арсенал» предложил игроку продление контракта на год, что его не устроило. Футболист поручил агенту найти для него клуб, который предложит ему длительный контракт.

Ляказетт перешел в «Арсенал» из «Лиона» летом 2017-го за 53 миллиона евро. В текущем сезоне игрок провел 22 поединка за «канониров», отличившись пятью голами и четырьмя ассистами.