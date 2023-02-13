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Сегодня, 09:46

«ПСЖ» планирует расстаться с Неймаром летом

Виталий Косик
Корреспондент
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Неймар.
Фото Global Look Press

Руководство «ПСЖ» настроено продать нападающего команды Неймара в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.

Летом 2022 года парижане готовы были отпустить звездного бразильца, если им придет крупное предложение. Сам футболист негативно относится к своему уходу.

Также сообщалось, что Неймар и советник команды Луиш Кампуш поссорились после матча 23-го тура лиги 1 против «Монако» (1:3).

31-летний бразилец выступает за парижскую команду с лета 2017 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2025 года.

В текущем сезоне Неймар сыграл за «ПСЖ» в 27 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 16 результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 75 миллионов евро.

Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 17 3 3 55-20 54
2
 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
3
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
4
 Ланс 23 13 7 3 35-18 46
5
 Лилль 23 12 5 6 40-27 41
6
 Ренн 23 12 4 7 42-28 40
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
8
 Лорьян 23 10 6 7 35-35 36
9
 Лион 23 10 5 8 35-25 35
10
 Реймс 23 7 12 4 30-26 33
11
 Тулуза 23 9 5 9 39-39 32
12
 Клермон Фут 23 8 6 9 24-31 30
13
 Нант 23 6 10 7 24-26 28
14
 Монпелье 23 7 2 14 34-45 23
15
 Брест 23 4 8 11 24-38 20
16
 Труа 23 4 7 12 33-52 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 23 3 9 11 27-41 18
19
 Осер 23 3 6 14 19-47 15
20
 Анже 23 2 4 17 19-48 10
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 3 : 0
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
 3 : 1
11.02 23:00
Клермон Фут – Марсель
 0 : 2
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 3 : 1
12.02 17:00
Анже – Осер
 1 : 1
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 2 : 0
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 3 : 0
12.02 17:00
Реймс – Труа
 4 : 0
12.02 19:05
Нант – Лорьян
 1 : 0
12.02 22:45
Лион – Ланс
 2 : 1
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ЖК
Г
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 14
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 17 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 17 1 2
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