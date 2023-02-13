Руслан Нигматуллин: «Почему бы Головину не замахнуться на «ПСЖ»? Тем более он им уже забивал»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о выступлении российского полузащитника Александра Головина за «Монако».

«Поздравляю Головина с его очередным достижением в чемпионате Франции, тем более с таким серьезным соперником. Головин, безусловно, идет вверх, прогрессирует, а когда человек прогрессирует, то он заслуживает повышение. Насколько оно действительно имеет место быть, это будет понятно после сезона, когда предложение будут или их не будет. Недавно речь шла про «Боруссию» Дортмунд. Было бы круто увидеть его в чемпионате Германии, в такой интересной команде. Но у «Монако» тоже достаточно высокий уровень, но хочется чего-то большего. Почему бы и не замахнуться на «ПСЖ»? Тем более, он им уже забивал», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

В матче 23-го тура лиги 1 Головин забил гол в ворота «ПСЖ» (3:1). Всего на счету 26-летнего россиянина пять мячей и шесть результативных передач в текущем сезоне чемпионата Франции.