«ПСЖ» отклонил второе предложение «Реала» по трансферу Мбаппе

«ПСЖ» отклонил второе предложение «Реала» по трансферу нападающего Килиана Мбаппе. Испанский клуб предлагал за 22-летнего француза 170 миллионов евро, а также еще 10 млн в виде бонусов, сообщает Le Parisien.

В первый раз мадридцы хотели приобрести игрока за 160 миллионов евро, но получили отказ. Сообщалось, что второе предложение будет финальным.

Однако парижане рассчитывают на новою попытку со стороны «сливочных».

Действующий контракт Мбаппе рассчитан до лета 2022 года. Нападающий выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В минувшем сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.