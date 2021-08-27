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«ПСЖ» намерен подписать Холанна после ухода Мбаппе в «Реал»

19:00
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн может продолжить карьеру во Франции, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «ПСЖ» намерен подписать 21-летнего норвежца на замену форварду Килиану Мбаппе, который в ближайшее время станет футболистом мадридского «Реала».

Холанн выступает в «Боруссии» с января 2020 года. В сезоне-2020/21 норвежец провел 41 матч за команду, на его счету 41 гол и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 130 миллионов евро.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Монако». У форварда остался всего год по контракту с парижанами. Француз уже отклонил ряд предложений о продлении контракта с «ПСЖ».

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/football/2021/08/27/exclusive-psg-sound-erling-haaland-replace-kylian-mbappe/

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Александр Кравченко все материалы автора

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