«ПСЖ» намерен подписать Холанна после ухода Мбаппе в «Реал»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн может продолжить карьеру во Франции, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «ПСЖ» намерен подписать 21-летнего норвежца на замену форварду Килиану Мбаппе, который в ближайшее время станет футболистом мадридского «Реала».

Холанн выступает в «Боруссии» с января 2020 года. В сезоне-2020/21 норвежец провел 41 матч за команду, на его счету 41 гол и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 130 миллионов евро.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Монако». У форварда остался всего год по контракту с парижанами. Француз уже отклонил ряд предложений о продлении контракта с «ПСЖ».