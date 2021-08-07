«ПСЖ» опроверг информацию о завершении переговоров с Месси

«ПСЖ» не договорился с форвардом Лионелем Месси о контракте, информирует Goal.com со ссылкой на пресс-службу парижского клуба.

Ранее сообщалось, что аргентинец и «ПСЖ» завершили сделку о переходе.

В «ПСЖ» рассказали, что это ложная информация, и сделка еще не заключена.