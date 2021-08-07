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«ПСЖ» опроверг информацию о завершении переговоров с Месси

13:51
Лионель Месси. Фото Getty Images
Лионель Месси. Фото Getty Images
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«ПСЖ» не договорился с форвардом Лионелем Месси о контракте, информирует Goal.com со ссылкой на пресс-службу парижского клуба.

Ранее сообщалось, что аргентинец и «ПСЖ» завершили сделку о переходе.

В «ПСЖ» рассказали, что это ложная информация, и сделка еще не заключена.

5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 7 августа сообщалось, что форвард в ближайшие дни станет игроком «ПСЖ». 34-летний аргентинец подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en

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Виктория Кравченко все материалы автора

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