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«Лион» сыграл вничью с «Брестом» на старте чемпионата Франции

19:58
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В матче первого тура чемпионата Франции «Лион» и «Брест» сыграли вничью (1:1).

В составе хозяев отличился Ислам Слимани. У гостей забил Ирвин Кардона.

Чемпионат Франции. Лига 1

1-й тур

«Лион» — «Брест» — 1:1 (0:1)

Голы: Кардона, 43 (0:1). Слимани, 62 (1:1).

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Дюбуа, Густо, Люкеба, Тиагу Мендес (Лукас Пакета, 60), Ауар, Какере, Шерки (Слимани, 60), Дембеле, Токо-Экамби.

«Брест»: Бизот, Уронен, Шардонне, Пьер-Габриэль (Фоссюрье, 77), Брассье, Белькебла (Магнетти, 18), Февр, Мбок, Мунье, Онора (Дюверн, 78), Кардона (Ле Дуарон, 65).

Предупреждения: Магнетти, 67. Слимани, 90+3.

Судья: Лесаж.

7 августа. Лион. Стадион «Люмьер».

Лион — Брест

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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