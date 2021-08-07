«Лион» сыграл вничью с «Брестом» на старте чемпионата Франции
19:58
В матче первого тура чемпионата Франции «Лион» и «Брест» сыграли вничью (1:1).
В составе хозяев отличился Ислам Слимани. У гостей забил Ирвин Кардона.
Чемпионат Франции. Лига 1
1-й тур
«Лион» — «Брест» — 1:1 (0:1)
Голы: Кардона, 43 (0:1). Слимани, 62 (1:1).
«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Дюбуа, Густо, Люкеба, Тиагу Мендес (Лукас Пакета, 60), Ауар, Какере, Шерки (Слимани, 60), Дембеле, Токо-Экамби.
«Брест»: Бизот, Уронен, Шардонне, Пьер-Габриэль (Фоссюрье, 77), Брассье, Белькебла (Магнетти, 18), Февр, Мбок, Мунье, Онора (Дюверн, 78), Кардона (Ле Дуарон, 65).
Предупреждения: Магнетти, 67. Слимани, 90+3.
Судья: Лесаж.
7 августа. Лион. Стадион «Люмьер».
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