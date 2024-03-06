«ПСЖ» объявит об уходе Мбаппе, как только он договорится с «Реалом»

«ПСЖ» объявит об уходе нападающего Килиана Мбаппе, как только он договорится с «Реалом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, летом мадридцы подпишут контракт с французом на правах свободного агента. На данный момент стороны согласовывают детали соглашения.

Сообщалось, что парижане надеются, что Мбаппе откажется от части подписного бонуса с «Реалом» в пользу «ПСЖ».

15 февраля появилась информация о том, что Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ» о своем решении покинуть клуб ближайшим летом.

В данный момент 25-летний игрок ведет переговоры с «Реалом» об условиях личного контракта. Ожидается, что соглашение между нападающим и мадридской командой будет рассчитано до 2029 года.