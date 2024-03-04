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В «ПСЖ» надеются, что Мбаппе откажется от части подписного бонуса с «Реалом» в пользу парижского клуба

Виктория Кравченко
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Руководство «ПСЖ» смирилось с тем, что нападающий Килиан Мбаппе летом 2024 года покинет команду на правах свободного агента. Однако в клубе надеются на какую-то финансовую компенсацию, сообщает L'Equipe.

По данным источника, «ПСЖ» ждет финансовой поддержки от представителей футболиста. Ранее писали, что Мбаппе откажется от бонуса за лояльность в размере 80 миллионов евро в пользу парижан.

В СМИ сообщается, что переговоры француза с «Реалом» все еще ведутся.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 7 результативных передач.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
10
7
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 16 7 1 54-19 55
2
 Брест 24 13 7 4 35-18 46
3
 Монако 24 12 6 6 44-34 42
4
 Лилль 24 11 8 5 34-20 41
5
 Ницца 24 11 7 6 23-17 40
6
 Ланс 24 11 6 7 33-24 39
7
 Марсель 24 9 9 6 38-26 36
8
 Ренн 24 9 8 7 36-29 35
9
 Реймс 24 10 4 10 30-32 34
10
 Тулуза 24 7 8 9 27-32 29
11
 Лион 24 8 4 12 25-38 28
12
 Страсбур 24 6 8 10 25-37 26
13
 Лорьян 24 6 7 11 33-45 25
14
 Нант 24 7 4 13 23-36 25
15
 Монпелье 24 5 9 10 27-33 24
16
 Гавр 24 5 9 10 24-31 24
17
 Метц 24 5 5 14 21-37 20
18
 Клермон Фут 24 3 8 13 17-41 17
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10.03 00:00
Гавр – Тулуза
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Ланс – Брест
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Лилль – Ренн
 - : -
10.03 00:00
Лорьян – Лион
 - : -
10.03 00:00
Марсель – Нант
 - : -
10.03 00:00
Метц – Клермон Фут
 - : -
10.03 00:00
Ницца – Монпелье
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ПСЖ – Реймс
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Страсбур – Монако
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

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Пьер-Эмерик Обамеянг

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Марсель

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