В «ПСЖ» надеются, что Мбаппе откажется от части подписного бонуса с «Реалом» в пользу парижского клуба

Руководство «ПСЖ» смирилось с тем, что нападающий Килиан Мбаппе летом 2024 года покинет команду на правах свободного агента. Однако в клубе надеются на какую-то финансовую компенсацию, сообщает L'Equipe.

По данным источника, «ПСЖ» ждет финансовой поддержки от представителей футболиста. Ранее писали, что Мбаппе откажется от бонуса за лояльность в размере 80 миллионов евро в пользу парижан.

В СМИ сообщается, что переговоры француза с «Реалом» все еще ведутся.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 7 результативных передач.