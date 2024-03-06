Президент «ПСЖ»: «Я не могу подтвердить уход Килиана Мбаппе»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что пока не может подтвердить уход форварда Килиана Мбаппе.

«Я не могу подтвердить уход Килиана Мбаппе, о таких вещах всегда сообщает клуб. У него есть действующий контракт, но мы строим планы на будущее», — цитирует президента инсайдер Романо.

15 февраля появилась информация о том, что Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ» о своем решении покинуть клуб ближайшим летом на правах свободного агента.

В данный момент 25-летний игрок ведет переговоры с «Реалом» об условиях личного контракта. Ожидается, что соглашение между нападающим и мадридской командой будет рассчитано до 2029 года.