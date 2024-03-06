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Президент «ПСЖ»: «Я не могу подтвердить уход Килиана Мбаппе»

Виктория Кравченко
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что пока не может подтвердить уход форварда Килиана Мбаппе.

«Я не могу подтвердить уход Килиана Мбаппе, о таких вещах всегда сообщает клуб. У него есть действующий контракт, но мы строим планы на будущее», — цитирует президента инсайдер Романо.

15 февраля появилась информация о том, что Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ» о своем решении покинуть клуб ближайшим летом на правах свободного агента.

В данный момент 25-летний игрок ведет переговоры с «Реалом» об условиях личного контракта. Ожидается, что соглашение между нападающим и мадридской командой будет рассчитано до 2029 года.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
2
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 16 7 1 54-19 55
2
 Брест 24 13 7 4 35-18 46
3
 Монако 24 12 6 6 44-34 42
4
 Лилль 24 11 8 5 34-20 41
5
 Ницца 24 11 7 6 23-17 40
6
 Ланс 24 11 6 7 33-24 39
7
 Марсель 24 9 9 6 38-26 36
8
 Ренн 24 9 8 7 36-29 35
9
 Реймс 24 10 4 10 30-32 34
10
 Тулуза 24 7 8 9 27-32 29
11
 Лион 24 8 4 12 25-38 28
12
 Страсбур 24 6 8 10 25-37 26
13
 Лорьян 24 6 7 11 33-45 25
14
 Нант 24 7 4 13 23-36 25
15
 Монпелье 24 5 9 10 27-33 24
16
 Гавр 24 5 9 10 24-31 24
17
 Метц 24 5 5 14 21-37 20
18
 Клермон Фут 24 3 8 13 17-41 17
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10.03 00:00
Гавр – Тулуза
 - : -
10.03 00:00
Ланс – Брест
 - : -
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Лилль – Ренн
 - : -
10.03 00:00
Лорьян – Лион
 - : -
10.03 00:00
Марсель – Нант
 - : -
10.03 00:00
Метц – Клермон Фут
 - : -
10.03 00:00
Ницца – Монпелье
 - : -
10.03 00:00
ПСЖ – Реймс
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

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Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Клермон Фут

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