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Сегодня, 09:11

«ПСЖ» нашел в «Бенфике» возможную замену Мбаппе

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

«ПСЖ» считает, что нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес может стать заменой Килиана Мбаппе в случае его ухода в другую команду, сообщает Marca.

По данным источника, за уругвайцем также следят «Барселона», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». В его контракте сумма отступных составляет 150 миллионов евро, но «Бенфика» готова снизить ее.

В этом сезоне Нуньес провел за «Бенфику» 41 матч во всех турнирах, забив 34 гола и отдав 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего Нуньеса в 40 миллионов евро.

ФК Бенфика
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Марсель 36 20 8 8 59-36 68
3
 Монако 36 19 8 9 59-36 65
4
 Ницца 36 19 7 10 48-31 63
5
 Ренн 36 19 5 12 78-38 62
6
 Страсбур 36 16 12 8 59-39 60
7
 Ланс 36 16 10 10 57-45 58
8
 Лион 36 15 11 10 61-48 55
9
 Нант 36 15 9 12 52-44 54
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 Лилль 36 13 12 11 43-45 51
11
 Брест 36 13 9 14 45-49 48
12
 Монпелье 36 12 7 17 49-55 43
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 Реймс 36 10 13 13 39-40 43
14
 Анже 36 9 11 16 42-54 38
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 Труа 36 9 10 17 35-49 37
16
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 Сент-Этьен 36 7 10 19 40-74 31
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Монако

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