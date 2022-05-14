«ПСЖ» нашел в «Бенфике» возможную замену Мбаппе

«ПСЖ» считает, что нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес может стать заменой Килиана Мбаппе в случае его ухода в другую команду, сообщает Marca.

По данным источника, за уругвайцем также следят «Барселона», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». В его контракте сумма отступных составляет 150 миллионов евро, но «Бенфика» готова снизить ее.

В этом сезоне Нуньес провел за «Бенфику» 41 матч во всех турнирах, забив 34 гола и отдав 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего Нуньеса в 40 миллионов евро.