Ювентус может завершить трансфер Ди Марии в ближайшие дни

Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария на следующей неделе может официально стать игроком «Ювентуса», пишет журналист Адриен Гренье.

По данным источника, туринцы и футболист близки к заключению контракта. Переговоры длятся уже несколько недель.

Ранее сообщалось, что 34-летний игрок может продлить соглашение с «ПСЖ».

Действующий трудовой договор 34-летнего игрока с французским грандом истекает по окончании сезона.

В текущем сезоне на его счету три гола и шесть голевых передач в 24 матчах лиги 1.