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Сегодня, 08:50

Ювентус может завершить трансфер Ди Марии в ближайшие дни

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария на следующей неделе может официально стать игроком «Ювентуса», пишет журналист Адриен Гренье.

По данным источника, туринцы и футболист близки к заключению контракта. Переговоры длятся уже несколько недель.

Ранее сообщалось, что 34-летний игрок может продлить соглашение с «ПСЖ».

Действующий трудовой договор 34-летнего игрока с французским грандом истекает по окончании сезона.

В текущем сезоне на его счету три гола и шесть голевых передач в 24 матчах лиги 1.

Анхель Ди Мария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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1
 ПСЖ 36 24 8 4 81-36 80
2
 Марсель 36 20 8 8 59-36 68
3
 Монако 36 19 8 9 59-36 65
4
 Ницца 36 19 7 10 48-31 63
5
 Ренн 36 19 5 12 78-38 62
6
 Страсбур 36 16 12 8 59-39 60
7
 Ланс 36 16 10 10 57-45 58
8
 Лион 36 15 11 10 61-48 55
9
 Нант 36 15 9 12 52-44 54
10
 Лилль 36 13 12 11 43-45 51
11
 Брест 36 13 9 14 45-49 48
12
 Монпелье 36 12 7 17 49-55 43
13
 Реймс 36 10 13 13 39-40 43
14
 Анже 36 9 11 16 42-54 38
15
 Труа 36 9 10 17 35-49 37
16
 Клермон Фут 36 9 9 18 37-66 36
17
 Лорьян 36 8 10 18 34-62 34
18
 Сент-Этьен 36 7 10 19 40-74 31
19
 Метц 36 5 13 18 34-64 28
20
 Бордо 36 5 12 19 48-89 27
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14.05 22:00
Бордо – Лорьян
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Лион – Нант
 - : -
14.05 22:00
Метц – Анже
 - : -
14.05 22:00
Монако – Брест
 - : -
14.05 22:00
Монпелье – ПСЖ
 - : -
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Ницца – Лилль
 - : -
14.05 22:00
Ренн – Марсель
 - : -
14.05 22:00
Сент-Этьен – Реймс
 - : -
14.05 22:00
Страсбур – Клермон Фут
 - : -
14.05 22:00
Труа – Ланс
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 25
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 21
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

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П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 12
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 32 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

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 30 2 7
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