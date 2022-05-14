Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо рассказал, что думает о критике «ПСЖ».

«Надо ли что-то менять в «ПСЖ»? Я не знаю. Там все игроки отличные. Что вы хотите изменить? Чтобы для вас играли худшие? Нудно подождать, когда они привыкнуть к новой жизни и стилю игры.

Неймар — один из лучших игроков в мире. Он выкладывался на сто процентов, но у него было много травм. Неймар, Ди Мария, Месси... Прекрасные футболисты вместе. Если они не устраивают, то кто тогда должен играть?" — цитирует Роналдиньо RMC Sport.

В нынешнем сезоне «ПСЖ» досрочно выиграл чемпионат Франции. В Лиге чемпионов клуб вылетел на стадии 1/8 финала от мадридского «Реала» (1:0, 1:3).