«ПСЖ» начал переговоры о продлении контрактов с Неймаром и Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи рассказал, что клуб начал переговоры о продлении контрактов с форвардами Неймаром и Килианом Мбаппе.

Контракты игроков истекают летом 2022 года.

«Мы начали переговоры, чтобы удержать Мбаппе и Неймара. Я уверен в них, потому что они хотят остаться», — приводит слова аль-Хелаифи RMC Sport.

В текущем сезоне Неймар провел 11 матчей за «ПСЖ», в которых забил 9 голов. На счету Мбаппе 12 голов в 14 матчах.