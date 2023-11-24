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24 ноября, 23:24

«ПСЖ» — «Монако»: Минамино сравнял счет после грубой ошибки Доннаруммы

Руслан Минаев
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«Монако» сравнял счет в выездном матче с «ПСЖ» в 13-м туре лиги 1 — 1:1.

Гол на 22-й минуте забил Такуми Минамино, который подхватил мяч после грубой ошибки вратаря парижан Джанлуиджи Доннаруммы.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.

Франция. Лига 1. 13-й тур
24 нояб, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Монако

Такуми Минамино
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 8 3 1 29-9 27
2
 Ницца 12 7 5 0 13-4 26
3
 Монако 12 7 3 2 25-14 24
4
 Лилль 12 5 5 2 15-11 20
5
 Реймс 12 6 2 4 17-15 20
6
 Ланс 12 4 4 4 13-13 16
7
 Гавр 12 3 6 3 12-13 15
8
 Брест 11 4 3 4 11-13 15
9
 Нант 12 4 2 6 17-23 14
10
 Монпелье 11 3 4 4 15-14 13
11
 Марсель 11 3 4 4 12-13 13
12
 Метц 12 3 4 5 12-18 13
13
 Ренн 12 2 6 4 16-16 12
14
 Тулуза 12 2 6 4 13-16 12
15
 Страсбур 11 3 3 5 9-15 12
16
 Лорьян 12 2 5 5 15-21 11
17
 Клермон Фут 11 2 3 6 8-14 9
18
 Лион 11 1 4 6 9-19 7
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33 тур
34 тур
24.11 23:00
ПСЖ – Монако
 - : -
25.11 19:00
Клермон Фут – Ланс
 - : -
25.11 23:00
Страсбур – Марсель
 - : -
26.11 15:00
Ницца – Тулуза
 - : -
26.11 17:00
Лорьян – Метц
 - : -
26.11 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
26.11 17:00
Нант – Гавр
 - : -
26.11 19:05
Ренн – Реймс
 - : -
26.11 22:45
Лион – Лилль
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 4
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 4
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 10 1 3
Вармед Омари

Вармед Омари

Ренн

 10 1 2
Юсуф Ндайишимие

Юсуф Ндайишимие

Ницца

 11 1 2
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